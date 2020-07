Prophecy: trapela online il video gameplay del vecchio progetto di Sucker Punch

Mentre la maggior parte dei possessori di PlayStation 4 sta dedicando il proprio tempo ad esplorare la mappa di Ghost of Tsushima, è spuntato in rete un lungo filmato del gioco Sucker Punch che non ha mai visto la luce poiché è stato rimpiazzato dal titolo con protagonista Jin Sakai: Prophecy.

Come potete vedere dal filmato, il gioco è ambientato in una sorta di città medievale il cui stile è leggermente diverso a quanto solitamente proposto da titoli con un setting di questo tipo. Oltre a notare una forte somiglianza dal punto di vista tecnico con Ghost of Tsushima, il gameplay di Prophecy è invece un mix del parkour visto in Assassin's Creed ed inFamous al combat system dell'esclusiva PS4 a base di samurai. Il video ci permette di vedere una sessione della durata di 10 minuti in cui sono presenti filmati e sequenze giocate nelle quali il protagonista si dà alla fuga, combatte e affronta una difficile situazione tramite un quick time event.

Non è chiaro quali siano state le motivazioni per le quali il team di sviluppo abbia abbandonato il progetto, dalle cui ceneri è nato poi Ghost of Tsushima, ma è probabile che sia dovuto proprio a questo drastico cambio di rotta il lungo periodo di sviluppo del titolo, durato circa 6 anni. A questo proposito, vi ricordiamo che da una recente intervista è emerso che Sucker Punch ha considerato varie ambientazioni prima di scegliere il Giappone Feudale per Ghost of Tsushima.