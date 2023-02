La proposta di Microsoft: tutti i giochi Activision multipiattaforma per 10 anni?

Secondo alcune indiscrezioni, Microsoft starebbe cercando di trattare con la CMA e la Commissione Europea per accelerare i tempi legati alle pratiche per ottenere il lasciapassare per l'acquisizione di Activision Blizzard. E a quanto pare, la casa di Redmond avrebbe un asso nella manica da giocare.

Sembra (ribadiamo il condizionale, d'obbligo in questo caso) che Microsoft possa proporre una offerta che preveda di mantenere tutti i giochi di Activision Blizzard King multipiattaforma per dieci anni. Di fatto quindi dopo l'acquisizione di ABK, la compagnia americana non potrebbe in alcun modo rendere nessun gioco del publisher una esclusiva Xbox per i prossimi dieci anni.

La Commissione Europea pare essere piuttosto possibilista verso una acquisizione mentre la CMA appare più dura sui suoi giudizi e attualmente non ha ancora concesso il via libera all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Microsoft e Nintendo hanno firmato un accordo decennale per Call of Duty, per i prossimi dieci anni il celebre shooter uscirà anche sulle console della casa giapponese, l'obiettivo di Microsoft è quello di rassicurare gli organi competenti ed esiste una possibilità che un simile accordo possa essere esteso anche a tutte le altre proprietà intellettuali di Activision Blizzard, al momento però si tratta solamente di una speculazione.