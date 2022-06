Proposte di matrimonio in vista? Arriva l'anello con diamante a tema Pokémon!

In attesa della data di uscita di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, arriva un bizzarro annuncio che unisce l'universo dei Pocket Monster a quello della gioielleria.

I designer dell'azienda giapponese U-Treasure hanno infatti presentato al pubblico un nuovo prodotto di lusso, pensato per gli appassionati della serie Game Freak. Svelata con il trailer che trovate in apertura a questa news, è ora disponibile una linea di diamanti lavorati sino ad assumere l'aspetto di una Poké Ball. Denominati "diamanti Monster Ball", questi ultimi possono essere incastonati su di una speciale serie di anelli, che propongono creazioni a tema Pikachu, Eevee, Gengar, Mew e Magikarp.

Una soluzione perfetta - ma probabilmente non troppo economica! - per gli Allenatori e le Allenatrici in procinto di chiedere la mano alla propria dolce metà. Con sede in Giappone, U-Treasure realizza creazioni di gioielleria personalizzate, che possono poi essere spedite in tutto il mondo. Poteva mancare un ultimo dettaglio a tema Pokémon? Ovviamente no: per questa ragione, ognuno di questi anelli è consegnato all'interno di una scatola a forma di Poké Ball.



Mentre ci auguriamo che la risposta dei destinatari degli anelli sia positiva, ricordiamo che Game Freak ha presentato ufficialmente i Pokémon Leggendari di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.