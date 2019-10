Il proprietario dei Dallas Mavericks avverte: investire nell'esport è un 'affare orribile'

Il proprietario di Dallas Mavericks, Mark Cuban, ha rivelato che investire nella scena esport è un “affare orribile” e ha candidamente detto a coloro che hanno acquistato slot in campionati come la Overwatch League e in League of Legends, di aver commesso un errore.

Cuban ha investito nei Dallas Maverick nel 2000: il suo investimento iniziale nella squadra NBA gli è costato 285 milioni di Dollari, più di dieci volte i prezzi di acquisto di slot in competizioni come Overwatch e l'imminente Call of Duty League, ma Cuban ritiene che gli esport siano ancora un cattivo investimento.

Secondo Cuban, una mancanza di stabilità nel meta di giochi come League of Legends e Overwatch, nonché la scarsa visibilità negli Stati Uniti sono tutti motivi per evitare di investire nei campionati esport.

Persino la superpotenza nordamericana Cloud9 pare stia diminuendo gli investimenti portando a un futuro incerto la franchigia dei London Spitfire e il team di Counter-Strike. “Non investirei assolutamente", ha detto Cuban alla conduttrice Kristine Leahy nell'intervento a Fair Game, su Fox Sport 1. “Sai cos'è il meta? Le cose cambiano continuamente, che si tratti di Overwatch, League of Legends o Fortnite, anche se non è proprio un esport”.

L'incertezza dell'ambiente competitivo del gioco, comprese le patch "ogni 90-120 giorni", lascia la scena degli esport completamente dipendente dai creatori del gioco ed è un grosso problema per il campionato. La natura sconosciuta del gioco, che sembra in continua evoluzione rispetto agli sport come il basket o il calcio, i quali hanno mantenuto le stesse regole sin dalla loro fondazione, è solo uno degli aspetti che porteranno l'esport, secondo quanto ha affermato, a un futuro non brillante.

“Sta crescendo? Sì, ma a livello nazionale negli Stati Uniti è un affare orribile, possedere una squadra esport...”; “(Il problema è) che molte persone che hanno acquistato non hanno riconosciuto la differenza tra uno stream e uno spettatore in Europa o in Asia, rispetto a uno stream qui....anche la Overwatch League ha solo 300.000 spettatori al massimo. Non è un numero enorme”.

La scena europea attira sempre più spettatori ogni giorno – la finale del LEC tra Fnatic e G2 Esports ha quasi fatto un milione di spettatori secondo EsportsCharts - e i campionati in Asia sono più grandi e migliori che mai.

“Bisognerebbe essere in Asia, ci sono soldi lì. Se sei in Corea, ci sono un sacco di soldi”, ha detto. "Se sei in Cina, ci sono soldi lì. Se sei negli Stati Uniti, non così tanto. Guarda cosa passano gli streamer. Ninja domina, ma ora è andato su Mixer per fare soldi".

Il pubblico di Twitch, comunque, sembra essere solo una parte - importante - del problema. Le compagnie ultimamente, hanno iniziato a monitorare gli stream su Twitch con parametri più calibrati rispetto al passato. Blizzard, ad esempio, ha iniziato a monitorare non più il picco massimo di utenti, ma la permanenza media del pubblico nello stream.

Solo il tempo, comunque, dirà se Cuban ha effettivamente ragione.