Prosegue il dominio di Switch Sports in Giappone, Xbox Series X|S vende oltre 10.000 unità

Famitsu ha diffuso i dati riguardanti le vendite software e hardware in Giappone durante la scorsa settimana. A trionfare troviamo nuovamente Nintendo con le sue console e con Switch Sports che conserva incontrastato la vetta della classifica.

Ad insidiare il successore di Wii Sports troviamo il solo The Quintessential Quintuplets the Movie: Five Memories of My Time with You, visual novel recentemente pubblicata su Switch e PS4, mentre in terza posizione troviamo Kirby e la Terra Perduta. Di seguito vi riportiamo i dieci giochi più venduti in Giappone durante l'ultima settimana.

[NSW] Nintendo Switch Sports – 28,259 / 447,781 [NSW] The Quintessential Quintuplets the Movie: Five Memories of My Time with You – 21,440 / NEW [NSW] Kirby and the Forgotten Land – 13,290 / 749,577 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 11,848 / 4,664,614 [PS4] The Quintessential Quintuplets the Movie: Five Memories of My Time with You – 9,029 / NEW [NSW] Minecraft – 7,617 / 2,663,165 [NSW] Ring Fit Adventure – 6,881 / 3,169,070 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 6,153 / 4,895,873 [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 – 6,021 / 183,229 [NSW] Zelda: Breath of the Wild – 4,419 / 2,036,972

Sul fronte hardware troviamo come al solito Nintendo Switch in cima, ma i numeri di PS5 e Xbox Series X|S sono in crescita rispetto agli scorsi mesi, con la console Sony che fa meglio di quella Microsoft.

Switch OLED – 32,506 PS5 – 26,153 Switch – 19,650 Switch Lite – 8,966 Xbox Series S – 8,532 Xbox Series X – 3,041 PS5 Digital Edition – 2,430 New 2DS LL – 257 PS4 – 21

Nonostante non riesca ancora a tenere il passo di PS5, Xbox Series X|S colleziona oltre 10.000 unità vendute in quest'ultima settimana, lanciando segnali incoraggianti per Microsoft e la sua crescita sul mercato giapponese. I problemi di scorte, come sappiamo, persistono ma sembrano penalizzare meno Series S che colleziona oltre 5.000 console piazzate in più rispetto alla "sorella maggiore".