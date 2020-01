Prosegue l'offerta Xbox Game Pass Ultimate a un euro, sconti sull'abbonamento Gold 12 mesi

Prosegue anche a gennaio l'offerta Microsoft su Xbox Game Pass Ultimate con un mese di abbonamento in vendita a solo un euro (successivamente 12.99 euro ogni 30 giorni), inoltre Mediaworld propone la sottoscrizione annuale Xbox Live GOLD a prezzo scontato.

Xbox Game Pass Ultimate include i vantaggi dell'abbonamento Xbox LIVE Gold e Game Pass, permettendo di accedere a tutto il catalogo giochi PC, Xbox One e Xbox 360, alle offerte esclusive e ovviamente al gioco online in multiplayer.

Potete abbonarvi a Xbox Game Pass Ultimate a un euro sul sito di Microsoft, di seguito le condizioni così come riportate dalla compagnia: "L'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate aggiornerà il tuo tempo rimanente per Xbox Live Gold o Xbox Game Pass per console o Xbox Game Pass per PC allo stesso periodo di tempo rimanente per Xbox Game Pass Ultimate, fino a un massimo di 36 mesi."

Se invece siete interessati al solo abbonamento Xbox LIVE Gold 12 mesi a 39.99 euro potete approfittare dell'offerta di Mediaworld, l'acquisto riguarda il codice digitale che verrà immediatamente spedito all'indirizzo email indicato, dunque non dovrete attendere l'arrivo della scheda fisica a casa, offerta valida solamente online e non disponibile nei punti vendita.

Entrambe le promozioni indicate sono valide per un periodo limitato non specificato, se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi.