La prossima auto elettrica di Sony e Honda potrebbe includere una PS5 a bordo

Sony e Honda hanno avviato una collaborazione per dare vita ad una nuova auto elettrica. Tra gli obiettivi delle due aziende c'è quello di creare una sorta di macchina da intrattenimento, e per questo potrebbe includere al suo interno una console PlayStation 5.

Parlando al Financial Times, Izumi Kawanishi, presidente della joint venture, ha affermato che è "tecnologicamente possibile" per Sony integrare PlayStation 5 nell'auto che intende costruire con Honda. Tesla ha iniziato a fornire i suoi ultimi veicoli Model S e X con schermi orizzontali più grandi che montano un chip grafico AMD RDNA 2, che secondo il CEO di Tesla Elon Musk equivale "letteralmente al livello di una PlayStation 5".

Sony non sta solo cercando di portare i giochi in un'auto come ha provato a fare Tesla: il piano è di "sviluppare un'auto come un hardware che fornirà intrattenimento e il network che vorremmo offrire", ha affermato Yasuhide Mizuno, presidente di Sony Honda Mobility e Senior managing officer di Honda Motor Co.

Un altro pezzo del puzzle da risolvere per Sony e Honda Mobility è la mobilità, con il piano che prevede di rendere il veicolo autonomo. "Per goderti lo spazio nella tua auto, devi renderlo uno in cui non hai bisogno di guidare", ha detto Kawanishi, che ha al contempo riconosciuto che ci vorrà molto tempo perché tutto ciò accada. Questo è uno dei punti fondamentali che hanno fatto sì che questa collaborazione nascesse: non solo Sony cura la parte dell'intrattenimento e il software, ma offre anche i sensori e la tecnologia necessari per la guida autonoma.

Sony e Honda hanno in programma di distribuire il misterioso veicolo in Nord America all'inizio del 2026. Non abbiamo ancora avuto una dimostrazione concreta dell'auto, ma Sony ha fornito piccole anteprime tramtie gli scorci del suo concept Vision-S 01 e la versione SUV 02 al CES 2022.

Dalla joint venture tra Sony e Honda potrebbe nascere un nuovo marchio automobilistico indipendente.