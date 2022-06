I prossimi Call of Duty useranno un engine universale: la conferma di Tom Henderson

Interessanti indiscrezioni sul futuro di Call of Duty arrivano dal noto insider Tom Henderson, da sempre molti attivo attorno a tutto ciò che riguarda il franchise di punta di Activision. Attraverso il suo profilo Twitter, l'insider parla dei piani per il motore grafico che verrà utilizzato nei prossimi giochi.

Stando alle parole di Henderson, a partire da Call of Duty Modern Warfare II e da COD Warzone 2, ogni esponente del brand verrà sviluppato utilizzando sempre lo stesso engine, portando ad una sorta di "unificazione" tra tutti gli studi impegnati nella realizzazione dei prossimi giochi della serie. "Modern Warfare 2 e Warzone 2 saranno i primi ad implementare un engine unificato attraverso tutti i giochi di Call of Duty. Fondamentalmente, d'ora in poi i nuovi COD useranno sempre lo stesso motore grafico, non importa chi li sta sviluppando", precisa l'insider.

Si tratterebbe di un cambio non di poco conto per il franchise, e potrebbe aiutare Activision e gli studi coinvolti nei prossimi progetti ad agire con maggior efficacia nella risoluzione di eventuali bug o problemi tecnici, riducendoli al minimo. Nel frattempo è confermato il ritorno dell'anti-cheat Ricochet in COD Modern Warfare 2 e Warzone 2, che sarà attivo sin dal primo istante in entrambi i giochi.

Non perdetevi intanto la nostra anteprima di Call of Duty Modern Warfare 2, dove riportiamo tutte le nostre sensazioni ed aspettative sul nuovo episodio della serie in arrivo il 28 ottobre 2022 su PC e console PlayStation e Xbox.