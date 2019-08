I prossimi giochi di Quantic Dream saranno multipiattaforma dal lancio

In una recente intervista concessa a DualShockers, David Cage ha dichiarato che Quantic Dream non è più uno studio legato a una piattaforma specifica. Fatta eccezione per eventuali accordi di esclusività, i prossimi giochi della compagnia saranno multipiattaforma a partire dal lancio.

"Quantic Dream non è più uno studio esclusivo di alcuna piattaforma. Quindi sì, a meno che non ci siano offerte di esclusività specifiche per un determinato progetto, i nostri giochi futuri saranno pubblicati su tutte le piattaforme al momento del lancio. Dopo aver lavorato esclusivamente con PlayStation per 12 anni, abbiamo pensato che fosse il momento giusto per diventare uno studio multipiattaforma e raggiungere così il maggior numero possibile di giocatori." spiega David Cage.

A partire da adesso, dunque, i futuri giochi realizzati da Quantic Dream saranno multipiattaforma a partire dal lancio, a meno di accordi di esclusività specifici. Un cambio di paradigma che già si respirava nell'aria con l'arrivo di Heavy Rain, Beyond: Due Anime e Detroit: Become Human su PC (tramite Epic Game Store), titoli che fino a qualche settimana fa erano rimasti in esclusiva sulle piattaforme PlayStation. Siete contenti di questa notizia?

Parlando sempre ai microfoni di DualShockers, inoltre, David Cage ha detto la sua anche sulla next-gen, sottolineando come a fare la differenza saranno i contenuti, piuttosto che l'avanzamento tecnologico in sé.