I prossimi GTA non avranno problemi tecnici, Grand Theft Auto Trilogy è un caso isolato

Si è discusso molto dei problemi tecnici che hanno accompagnato il lancio di Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, la raccolta è uscita con una serie di bug e problematiche che hanno compromesso l'esperienza dei giocatori ma questo non succederà

Strauss Zelnick fa sapere che Take-Two e Rockstar Games hanno da sempre un focus importante sulla qualità dei propri prodotti, gli "scivoloni" sono piuttosto rari nella storia delle due aziende ma possono purtroppo capitare, a questo proposito il CEO ha voluto tranquillizzare gli azionisti:

"Siamo focalizzati sulla qualità e vogliamo consegnare ai giocatori prodotti di alto profilo. Raramente falliamo in questo e certamente è successo con GTA Trilogy. Abbiamo risolto alcuni problemi e ce ne sono altri che stiamo risolvendo, restiamo comunque focalizzati sulla qualità e siamo fiduciosi sui nostri prossimi giochi in uscita." Zelnick prosegue poi ribadendo come "ci sono stati pochi problemi di questo tipo nella nostra compagnia, si tratta di casi isolati e il nostro obiettivo è quello di non sacrificare la qualità."

Dichiarazioni importanti in vista del lancio di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X/S e del prossimo Grand Theft Auto 6. Nonostante i vari problemi, Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition ha venduto circa dieci milioni di copie dal lancio.