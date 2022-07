Il prossimo Assassin's Creed sarà ambientato nell'Era Azteca? Parte il rumor

Mentre si attende il prossimo settembre per scoprire quale sarà il futuro di Assassin's Creed, in rete già si discute su quale potrebbe essere il setting del prossimo gioco dell'iconica serie Ubisoft. Ed un leaker potrebbe aver già dato anticipazioni in tal senso.

Secondo Jeremy Penter, noto anche come ACG, il futuro Assassin's Creed (presumibilmente Infinity, a meno di ulteriori progetti legati al brand) sarà ambientato durante l'Era Azteca: lo afferma in un tweet secco e diretto, senza aggiungere nessun dettaglio ulteriore. Le sue poche parole hanno comunque fatto rapidamente il giro del web venendo riportate anche su popolari forum come Reddit, dove sono state ricordate le corrette anticipazioni di Penter su Far Cry, altra serie di punta Ubisoft.

Certo, per il momento si tratta di un'informazione da prendere con le pinze dato che il colosso francese non ha ancora svelato nessun piano per il futuro del franchise. Del resto, l'azienda è attualmente impegnata con l'Anno 2 di Assassin's Creed Valhalla, destinato ad arricchirsi con diversi altri contenuti nei prossimi mesi: ricordiamo a tal proposito che nel corso dell'estate 2022 arriverà l'espansione gratis Forgotten Saga per Assassin's Creed Valhalla, che introdurrà elementi roguelite nel gioco pubblicato originariamente alla fine del 2020.

In ogni caso, con il franchise che il 13 novembre 2022 compirà esattamente 15 anni dalla sua nascita, i prossimi mesi saranno un'occasione d'oro per svelare il nuovo gioco di Assassin's Creed e la sua ambientazione storica: che sia davvero il turno degli aztechi?