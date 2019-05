Il prossimo Assassin's Creed si chiamerà Ragnarok e sarà cross-gen?

Nelle ultime ore sono spuntate in rete nuove informazioni sul prossimo capitolo della serie Ubisoft, il cui nome definitivo dovrebbe essere Assassin's Creed: Ragnarok.

Nel nuovo titolo i giocatori vestiranno i panni di un alleato di Ragnarr Loðbrók (un assassino con tanto di lama celata) e lo aiuteranno a formare la Grande Armata Danese. Le ambientazioni coinvolte nel gioco saranno Gran Bretagna, Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia. In maniera simile a quanto visto in Odyssey, il gioco avrà meccaniche tipiche degli RPG e sarà possibile spostarsi in nave, conquistare i territori attraverso epiche battaglie e gestire l'economia dei vari avamposti. A differenza del precedente capitolo però, le battaglie navali avranno un peso minore, in modo tale da spingere il giocatore ad esplorare senza l'aiuto della propria nave.



Non mancherà ovviamente la possibilità di richiamare un'aquila che ci consentirà di marcare i nemici e trovare obiettivi nascosti. Stando poi al leak, la modalità cooperativa tornerà ad essere implementata e coinvolgerà principalmente le missioni secondarie e l'esplorazione del mondo. Pare infine che Ubisoft stia lavorando ad una serie di DLC che ci permetteranno di viaggiare tra i 9 regni grazie all'albero Yggdrasil.

L'uscita di Assassin's Creed: Ragnarok dovrebbe essere fissata al prossimo anno su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Scarlet e PC. Prima di salutarvi, vi lasciamo ad alcune immagini in bassa definizione che ci danno un primo assaggio del gioco. Vi invitiamo ovviamente a prendere tali informazioni con le pinze, dal momento che potrebbe trattarsi di un fake proprio come quello del trailer di Left 4 Dead 3 apparso in rete qualche giorno fa.