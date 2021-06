Il prossimo Assassin's Creed sarà enorme, anche più di Valhalla: il nuovo rumor

Dopo aver confermato che Starfield e Guadiani della Galassia saranno grandi protagonisti all'E3 2021, Jason Schreier ha fornito possibili nuovi dettagli sul prossimo capitolo della saga di Assassin's Creed.

Assassin's Creed Odyssey e Valhalla hanno già offerto ai giocatori dei mondi esplorabili incredibilmente estesi e ricchi di dettagli, e sembra proprio che Ubisoft abbia intenzione di proseguire su questa falsa riga in futuro. Stando alle informazioni raccolte da Schreier, il nuovo capitolo della serie action-GDR sarà "davvero grande, anche più grande di Valhalla". Gli utenti che hanno apprezzato la svolta ruolistica della saga iniziata con Origins, dunque, saranno lieti di sapere che prossimamente potranno tuffarsi in un mondo di gioco ancora più esteso.

In aggiunta, Schreier ha suggerito che un nuovo Assassin's Creed, mai rivelato al pubblico, sia stato cancellato dalla compagnia francofona, oppure trasformato in un DLC di Valhalla. Al capo di questo progetto c'era apparentemente il team di Ubisoft Sofia, che già nei mesi scorsi era stato accostato alla nuova iterazione della serie. Si è poi parlato anche di un episodio maggiormente lineare e ispirato allo stile di Uncharted, anch'esso cancellato da parte di Ubisoft.

Non sappiamo se il nuovo Assassin's Creed sarà rivelato all'Ubisoft Forward. Per scoprirlo non ci resta che attendere sabato 12 giugno quando si terrà l'evento digitale.