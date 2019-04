Il prossimo Forza Motosport? Novità sul gioco in arrivo martedì 7 maggio!

Nel corso dell'ultimo episodio di "Forza Monthly", il Team responsabile dello sviluppo del franchise di Forza Motorsport ha fornito una notizia decisamente interessante.

Durante la trasmissione, infatti, Brian Ekberg, Community Manager dell'IP, ha annunciato che presto la Community videoludica potrà avere nuove informazioni sul prossimo capitolo dell'apprezzata serie videoludica. Ekberg ha infatti annunciato che dettagli in merito saranno condivisi dal Team di Turn 10 in occasione del prossimo appuntamento con il broadcast mensile. Ebbene, il prossimo episodio di "Forza Monthly" sarà trasmesso in data martedì 7 maggio: gli appassionati non dovranno dunque attendere molto per avere aggiornamenti sul progetto!

Nel corso degli ultimi mesi Turn 10 aveva già annunciato di essere al lavoro sul prossimo Forza Motorsport. La notizia era infatti stata ufficialmente condivisa da Dan Greenwalt, Direttore Creativo presso la Software House. Quest'ultimo aveva inoltre annunciato la volontà di coinvolgere la Community legata al brand, coinvolgendola nel processo creativo. Ne approfittiamo inoltre per ricordare a Lettore e Lettrici che il gioco è stato recentemente al centro di rumor interessanti: un annuncio di lavoro pubblicato da Turn 10 sembrava infatti suggerire il possibile esordio di Forza Motorsport 8 su Xbox Scarett.



Fortunatamente, per avere dettagli ufficiali non ci resta che attendere martedì 7 maggio: curiosi di saperne di più?