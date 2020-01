Il prossimo gioco di Kojima e Shinkawa potrebbe essere a base di mecha

Con Death Stranding ormai disponibile, è grande la curiosità da parte del pubblico di scoprire quale sarà il prossimo progetto di Kojima Productions e grazie ad una recente intervista è possibile cogliere i primi indizi.

Ai microfoni di Famitsu, celebre rivista giapponese per la quale il game designer ha rilasciato un'intervista che verrà pubblicata integralmente sul numero di febbraio 2020, Hideo Kojima ha svelato che Yoji Shinkawa avrebbe una gran voglia di creare qualcosa che abbia a che fare con dei mecha. In Death Stranding ci sono infatti moltissime armi ma praticamente nessun robot, quindi il celebre artista che lavora da sempre con Kojima potrebbe dar libero sfogo alla sua immaginazione creando dei robottoni giapponesi. Stando alle parole del game designer non è da escludere che il progetto in questione possa non essere un videogioco ma un anime, cosa che richiederebbe molto meno lavoro e rispecchierebbe la volontà di creare qualcosa che non sia strettamente legato al mondo videoludico.

Nel corso dell'intervista si è anche parlato del legame tra Kojima e Shinkawa e di come il character designer non abbia ricevuto alcuna offerta di lavoro esplicita per entrare a far parte del team di sviluppo che di lì a poco avrebbe dato vita a Death Stranding. Il passaggio da Konami a Kojima Productions è stato infatti naturale dal momento che i due sono ormai abituati a lavorare a stretto contatto, anche per rispettare il volere di Yoshitaka Amano, vecchio mentore di Shinkawa convinto che i due, insieme, potessero fare scintille.

In attesa di scoprire maggiori informazioni su cosa stia bollendo in pentola, vi ricordiamo che è ufficiale il fatto che Kojima abbia iniziato a lavorare al concept del prossimo progetto e che, secondo molti, possa trattarsi di un titolo horror vagamente ispirato a Silent Hills.