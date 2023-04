Quale sarà il prossimo gioco di Super Mario: Odyssey 2 o un platform 2D?

Escludendo riedizioni di precedenti avventure (come Super Mario 3D World, riproposto nel 2021 in versione Bowser's Fury), l'ultima grande avventura di Mario risale al 2017, anno in cui l'apprezzato Super Mario Odyssey fece il suo esordio su Nintendo Switch. Da allora, però, l'idraulico baffuto è rimasto un po' di disparte.

Ovviamente Nintendo non ha certo messo da parte il suo iconico personaggio, tornato sotto le luci dei riflettori grazie all'uscita di Super Mario Bros. Il Film nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, ma da molto tempo i fan attendono con impazienza di mettere le mani sul prossimo gioco principale della leggendaria serie Platform. A questo punto, in attesa di novità concrete da parte della Grande N, proviamo ad immaginare quale sarà il prossimo gioco di Super Mario.

L'ipotesi più verosimile sembrerebbe l'arrivo di un Super Mario Odyssey 2, un seguito diretto della precedente avventura che riparta da quanto visto nel 2017 per perfezionare ancora di più la formula di gioco con mondi ancora più ampi e pieni di sfide e collezionabili da trovare. La possibilità che Super Mario Odyssey 2 diventi realtà esiste, e lo stesso Shigeru Miyamoto ha lasciato intendere che qualche novità in tal senso potrebbe arrivare in un eventuale Nintendo Direct futuro. Inoltre, con l'uscita di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom su Switch fissata al 12 maggio 2023, la casa di Kyoto non ha al momento annunciato altri progetti di grossa portata in sviluppo (ad esclusione del comunque scomparso Metroid Prime 4), dunque i tempi per svelare al mondo un eventuali Super Mario Odyssey 2 potrebbero presto divenire maturi.

Ma c'è anche da dire che solo in alcuni casi la serie di Super Mario ha offerto seguiti diretti nel corso del tempo, preferendo al contrario sperimentare nuove soluzioni sia in ambito ludico che di ambientazioni. Per questo motivo dunque, per quanto plausibile, un Super Mario Odyssey 2 non è comunque sicuro, e Nintendo potrebbe dunque optare per un Mario nuovo di zecca che si distacchi dal predecessore e seguire una strada tutta sua. In ogni caso è molto probabile, se non sicuro, che il nuovo Mario continuerà sulla via del Platform 3D a mondi aperti che hanno fatto la fortuna del primo Odyssey.

Resta infine l'ipotesi di un ritorno di Super Mario al 2D, ripartendo dal filone dei New Super Mario Bros. e provando dunque ad espandere il concept della vecchia serie nata su DS (a tal proposito, eccovi tre giochi indimenticabili usciti su Nintendo DS). Si tratta però della possibilità più remota: il prossimo gioco sarà con tutta probabilità fortemente ambizioso, anche più di Odyssey, pertanto appare poco plausibile che Nintendo voglia puntare ad un gioco in 2D per riportare in scena la sua mascotte nel suo primo gioco principale inedito dopo tanti anni. Questo comunque non significa che un altro Mario 2D non possa fare la sua comparsa: al contrario, la casa di Kyoto potrebbe un giorno tornare alle origini e presentare un progetto di questo tipo, magari di minore portata da affiancare ad un grosso Mario 3D.

E voi cosa ne pensate? Sotto con la fantasia: diteci come vi immaginate il prossimo gioco di Mario e cosa vi aspettate dalla futura produzione Nintendo!