Il prossimo Life is Strange non sarà diviso ad episodi: Deck Nine ne è sicura

L'originale Life is Strange, il suo prequel Life is Strange Before the Storm ed il successivo Life is Strange 2 sono stati tutti realizzati ad episodi, sul modello dei giochi firmati Telltale Games, e distribuiti nel corso del tempo. Con Life is Strange True Colors questa tradizione è stata interrotta.

Il terzo episodio, realizzato da Deck Nine, è stato infatti pubblicato come un prodotto fatto e finito, senza distribuzione episodica come avvenuto in passato. E secondo il team di sviluppo che ha dato vita alla storia di Alex Chen, questo diventerà lo standard del franchise d'ora in avanti. A discutere della questione durante un'intervista con il portale Rock Paper Shotgun è stato Philip Lawrence, Senior narrative designer di Deck Nine.

"Non riesco ad immaginare un ritorno alla struttura ad episodi", ha affermato Lawrence spiegando che la reazione del pubblico a tale mossa del suo studio "è stata molto positiva". L'autore ha aggiunto che la suddivisione episodica "è parte del DNA di Life is Strange" e che dunque prendere una decisione così drastica è stata discussa a lungo dal team: "Come potete immaginare, è stata una scelta su cui ci abbiamo pensato molto a lungo, ma riflettendoci sopra penso che abbiamo preso la decisione giusta".

Anche voi preferite la nuova struttura o per un futuro gioco vorreste il ritorno alla struttura a episodi? In attesa di scoprire se Life is Strange 4 vedrà effettivamente la luce in futuro, la nostra recensione di Life is Strange True Colors vi illustrerà tutte le caratteristiche e qualità dell'ultimo gioco. E se volete approfondire maggiormente il brand, ecco come sono collegati tra loro i giochi di Life is Strange, in quello che sembra un vero e proprio universo narrativo.