Il prossimo titolo Ninja Theory sarà focalizzato sulla coop per 4 giocatori?

Ninja Theory fa parte dei numerosi team di sviluppo che Microsoft ha acquisito di recente ed è ormai dato per certo che, dopo il successo di Hellblade: Senuas's Sacrifice, stia lavorando ad un nuovo titolo che verrà svelato ufficialmente al prossimo E3 2019.

Nelle ultime ore è apparso su 4Chan un leak che potrebbe contenere dei dettagli molto interessanti sul progetto in questione. Stando alle informazioni del post si tratta di un titolo con ambientazione sci-fi e con un grande focus sulla cooperativa, dal momento che sarà possibile giocare con 3 amici. Non è chiaro se il gioco sia in prima o terza persona, ma pare che i giocatori possano personalizzare alcune delle abilità dei personaggi che potranno quindi utilizzare armi, trappole o gadget come un lazo in stile Bulletstorm. Il post parla anche di 18 livelli suddivisi in 6 diversi capitoli, ciascuno con un'ambientazione unica, un boss finale simile a quelli visti in God of War e una durata che dovrebbe aggirarsi sui 90 minuti.

Per quanto riguarda la trama, pare che i protagonisti debbano esplorare vari pianeti in cerca della razza aliena che ha invaso la Terra in modo da porre fine alla loro minaccia. Esattamente come Hellblade, anche questo nuovo progetto sfrutta l'Unreal Engine 4 ed è in lavorazione da ben 6 anni. La data d'uscita dovrebbe essere fissata ad un generico 2020 su PC (Windows 10) e Xbox One.

Vi ricordiamo che Hellblade ha di recente fatto il proprio debutto su Nintendo Switch e sulle nostre pagine potete trovare la recensione della versione portatile.