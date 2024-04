Il prossimo passo per gli immersive sim? Il multiplayer, dice il papà di Deus Ex

Noto per aver ideato e diretto i primi capitoli della serie di Deus Ex e per aver contribuito alla nascita e alla definizione del genere immersive sim, Warren Spector ha recentemente discusso della direzione che questa tipologia di giochi potrebbe imboccare nei prossimi anni.

Spector vuole ancora aprire nuove strade al design dei cosiddetti immersive sim. Il creativo e i suoi colleghi di Otherside Entertainment hanno rivelato i primi dettagli sui giochi post-System Shock 3, sostenuti dai finanziamenti di Aonic Group e della sua nuova divisione editoriale Megabit. Il primo è Thick as Thieves, un immersive sim "ladro contro ladro" o "TvT" in cui i giocatori competono per rubare tesori in ambienti aperti. I giocatori si fanno strada furtivamente o combattendo apertamente in un mondo fantasy. In Thief: The Dark Project (diretto dal vicepresidente di Otherside Greg LoPiccolo), i giocatori andranno a caccia di un bottino, che dovranno riportare alla propria base. Nel frattempo un altro giocatore rimarrà in agguato, pronto ad attaccare e far suo il tesoro.

"La prossima area di innovazione è portare i simulatori immersivi nel mondo del gioco multiplayer. Per la maggior parte delle persone si tratta solo di un modello di business. Per noi è una scelta creativa", ha detto Spector, che ha espresso stupore per il fatto che gli aspetti creativi e commerciali di questa idea si siano uniti in un modo che "non sarebbe stato possibile qualche anno fa".

LoPiccolo ha dichiarato che lo studio sta anche sperimentando quella che chiama "simulazione comportamentale immersiva". La logica di progettazione classica dei simulatori immersivi si concentra sull'interazione degli oggetti fisici nel mondo di gioco. "Quello che stiamo perseguendo qui è un po' più sociale", ha detto la compagnia, descrivendo come gli NPC nel gioco saranno programmati per rispondere a un'ampia gamma di interazioni. "Ci sono guardie che puoi corrompere o da cui puoi ottenere informazioni. Gran parte del gameplay consiste nel raccogliere informazioni e usarle a tuo vantaggio in questo mondo sociale dove ci sono molti NPC e molte informazioni presenti in giro".

Uno degli immersive sim che negli ultimi anni hanno provato ad integrare elementi multiplayer è sicuramente Deathloop di Arkane, che permetteva di invadere il mondo di un altro giocatore nei panni di Julianna nel tentativo di porre fine alla partita di Cole.

