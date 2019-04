Il prossimo personaggio giocabile di Devil May Cry 5 avrà le fattezze del giocatore!

Capcom ha svelato un nuovo importante aggiornamento per Devil May Cry 5, che farà sicuramente piacere a tutti i videogiocatori: nel nuovo DLC gratuito del gioco infatti, il protagonista sarà il giocatore stesso, che diventerà un nuovo personaggio giocabile.

Al team composto da Dante, Nero e V dunque, si aggiungono tutti i giocatori che hanno effettuato l'acquisto del gioco, che da oggi potranno utilizzare un personaggio con le proprie fattezze. Che ve ne pare di questa novità?

Bene, si tratta ovviamente di un Pesce d'Aprile, per cui frenate i vostri entusiasmi. L'annuncio è stato infatti postato via Twitter con il video che potete vedere in calce alla news, in cui uno degli sviluppatori del gioco ha svelato lo scherzone, ricordando però che oggi è effettivamente in arrivo un DLC gratuito del titolo Capcom.

Si tratta della modalità Bloody Palace, che aggiunge in Devil May Cry 5 una sorta di survival mode, che presenta orde di nemici e boss da affrontare a difficoltà crescente, lottando anche contro il tempo, visto il contatore che vi accompagnerà per tutta la sua durata.

Se foste invece ancora indecisi sul dare o meno difucia a Capcom per quanto riguarda il ritorno di Dante e soci, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Devil May Cry 5.