Il prossimo personaggio di Marvel's Avengers sarà del tutto nuovo

La Potente Thor è arrivata in Marvel's Avengers ma il supporto post lancio del gioco di Crystal Dynamics non si conclude certo qui dal momento che lo studio sta già lavorando sui prossimi contenuti, tra cui nuovi personaggi, almeno stando alle dichiarazioni del Lead Designer Brian Waggoner.

Con una serie di Tweet, Waggoner si dice entusiasta per il futuro di Marvel's Avengers grazie all'arrivo di "tanti eroi e tante storie da raccontare" e a questo proposito viene confermato il fatto che il prossimo personaggio sarà "completamente nuovo" a differenza della Potente Thor che condivideva alcuni aspetti del gameplay con Thor.

Inizialmente si era parlato di un possibile stop al supporto di Marvel's Avengers a causa del flop commerciale del gioco ma a quanto pare lo studio vuole continuare a supportare il gioco anche sotto la nuova proprietà di Embracer Group.

Marvel's Avengers non ha mai riscosso il successo sperato e così come Guardians of the Galaxy, il gioco ha venduto meno del previsto non riuscendo mai a conquistare una fanbase ampia, tuttavia questo non sembra aver minato il futuro del progetto e il supporto continuerà anche nei prossimi mesi.

Il CEO di Embracer si è detto dubbioso riguardo al futuro di Marvel's Avengers ma a quanto pare il destino del gioco è ancora tutto da scrivere.