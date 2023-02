Il prossimo PlayStation State of Play annunciato domani? Un insider ne è sicuro

Ormai da diverso tempo si susseguono rumor relativi al prossimo PlayStation State of Play di Sony, per il momento ancora mai annunciato ufficialmente dalla compagnia nipponica. Ultimate le voci di corridoio si stanno facendo sempre più insistenti e non è quindi da escludere che qualcosa si stia effettivamente muovendo.

Se negli scorsi giorni il giornalista Jeff Grubb ha affermato che il nuovo PlayStation State of Play avverrà entro fine febbraio 2023, ora un altro noto insider rincara la dose e, tramite una battuta, afferma che l'annuncio dell'evento avverrà domani, martedì 14 febbraio. Durante una conversazione via Twitter con un altro rinomato insider, Tom Henderson, The Snitch ha infatti dichiarato che "giusto per essere chiari, non so nulla a proposito di uno State of Play o di un evento simile che verrà annunciato domani, punto".

Ovviamente per adesso bisogna necessariamente restare nell'ambito delle speculazioni, in ogni caso con la sua battuta The Snitch lascia intendere che Sony sia pronta a rivelare il suo prossimo State of Play fornendo così importanti aggiornamenti sulle sue produzioni più attese per il 2023, oltre magari ad un focus sull'imminente uscita di PlayStation VR2, fissata per il prossimo 22 febbraio. The Snitch in ogni caso si è limitato a confermare la data dell'annuncio, senza però specificare quando effettivamente si svolgerà lo State of Play.

L'ultimo PlayStation State of Play si è svolto nel settembre del 2022, e da allora il colosso nipponico non ne ha organizzati di nuovi. I tempi potrebbero dunque essere maturi per il primo evento del 2023 targato PlayStation.