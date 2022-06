Il protagonista di Starfield non sarà doppiato: la conferma di Bethesda

Dopo averlo visto in azione in maniera approfondita al termine dell'Xbox & Bethesda Showcase, i fan sono desiderosi di scoprire sempre più dettagli sull'atteso kolossal sci-fi in arrivo su PC e Xbox Series X/S nel 2023, con Bethesda Softworks che cerca di soddisfare ogni tipo di curiosità meglio che può.

Se alcuni fan hanno notato la presenza della Photo Mode in Starfield, tramite Twitter l'azienda fornisce importanti conferme sul protagonista principale dell'avventura spaziale: il nostro personaggio non verrà doppiato e resterà quindi muto in tutti i dialoghi. Quest'ultimi, inoltre, si svolgeranno sempre in prima persona.

Bethesda, dunque, non riprenderà l'impostazione vista in Fallout 4, che aveva offerto un protagonista dotato voce e conservazioni che si svolgevano in terza persona. Questa struttura vista nel quarto capitolo dell'iconica serie post-apocalittica, però, non era stata molto gradita dai fan, motivo che dunque potrebbe aver spinto la compagnia a fare marcia indietro e tornare ad un'impostazione più legata alle sue radici, riavvicinandosi ai vecchi Fallout e The Elder Scrolls.

Apprezzate questa decisione di Bethesda per Starfield? In attesa di ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi, la nostra ultima anteprima di Starfield commenta quanto mostrato nel corso dell'evento targato Microsoft, dove mettiamo in evidenzia le enormi ambizioni dell'opera, che speriamo si concretizzino tutte una volta che il gioco sarà disponibile sul mercato.