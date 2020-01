I protagonisti di Persona 5 Scramble per PS4 e Switch combattono nel filmato introduttivo

Il team Omega Force e i vertici di Atlus ci mostrano lo splendido filmato di Persona 5 Scramble che andrà a impreziosire l'introduzione di questo GDR che, a detta dei suoi stessi autori, si smarcherà dalla tradizione JRPG della serie per abbracciare un sistema di combattimento "all'occidentale".

Il Cinematic Trailer di P5 Scramble si focalizza su Joker e sul cast di personaggi che graviterà attorno alle gesta compiute dai membri dei Ladri Fantasma, come Zenchi Hasegawa e la misteriosa Sophia, una ragazza che sembra provenire da una dimensione parallela per perseguire uno scopo non meglio precisato.

Lo spin-off in salsa action di Persona 5 vanterà inoltre un sistema di progressione, chiamato BAND, che consentirà agli utenti di specializzare le proprie tecniche di combattimento attraverso le Master Arts, delle mosse speciali da sbloccare e apprendere partecipando alle missioni della storia e alle attività secondarie.

L'uscita di Persona 5 Scramble The Phantom Strikers è prevista per il 20 febbraio su PlayStation 4 e Nintendo Switch, ma solo nella sua versione giapponese: la trasposizione occidentale del progetto, con ogni probabilità, si farà attendere almeno fino all'estate del 2020, tanto su PS4 quanto su Switch.