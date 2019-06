Personaggi di Tales of Arise: Alphen e Shionne ed una versione estesa del trailer E3

Nel corso dell'E3 2019, Bandai Namco ha presentato al pubblico quello che sarà il prossimo capitolo della celebre serie videoludica Tales of: Tales of Arise.

Il titolo si è mostrato in un primo e coinvolgente trailer nel corso della conferenza Microsoft: dal palco dell'evento è infatti stato trasmesso come world première il primo trailer di Tales of Arise, che ha introdotto in anteprima il nuovo capitolo della serie ed il mondo all'interno del quale i giocatori potranno vivere nuove avventure. Bandai Namco ha ora deciso di offrire ulteriori dettagli sui due personaggi di Tales of Arise, provenienti da due mondi diversi, ma destinati a veder incrociarsi i propri destini:

Alphen : originario del pianeta di Dahna , un mondo sottomesso a Rena ormai da centinaia di anni. Il giovane indossa una misteriosa "maschera di ferro" ed ha perso completamente "sia il dolore sia la memoria". Incontrata Shionne, otterrà il controllo della "Sword of Flame" - "Lama di fiamme", con la quale cercherà di proteggere la propria terra natia ed ottenerne la libertà.

Shionne: originaria, contrariamente ad Alphen, del pianeta di Rena, sembra essere una figura piuttosto intrigante. Si unirà alla causa del protagonista maschile per ragioni misteriose, ribellandosi così alla propria gente. Shionne è inoltre vittima di una maledizione, che la porta a causare dolore nelle persone che tocca.

Per introdurre al pubblico Alphen e Shionne, Bandai Namco ha inoltre pubblicato una, disponibile per ora esclusivamente in lingua giapponese, include al suo interno alcune sequenze inedite. In chiusura, vi segnaliamo che il Producer del gioco ha recentemente condiviso molte informazioni su Tales of Arise, da lui definito come una "rinascita della serie".