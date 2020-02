I protagonisti di The Last of Us 2, Crash e Doom si trasformano in papere grazie ai Tubbz

Negli ultimi tempi sta diventando sempre più popolare la linea di collezionabili che prende il nome di Tubbz, la quale consiste nel trasformare i più celebri personaggi del mondo dei videogiochi (e non solo) in delle buffissime papere di gomma.

Tra le ultime serie che hanno subito quello che potremmo definire il "trattamento Tubbz" troviamo non solo Street Fighter, Doom, Destiny e Resident Evil ma anche tutti i protagonisti di The Last of Us. Sta quindi arrivando una nuova ondata di prodotti che potrà essere acquistata presso tutti i rivenditori autorizzati e che si andrà ad aggiungere a quelli già presenti sul mercato da mesi. Tra le serie già in vendita nei negozi troviamo Fallout, Borderlands 3, The Elder Scrolls V: Skyrim, Sonic e tantissimi altri. Ogni confezione include una papera di gomma personalizzata dell'altezza di circa 9 centimetri in una bizzarra confezione che somiglia ad una vasca con su il logo della serie di riferimento.

Prima di lasciarvi ad un'immagine che mostra l'aspetto di alcuni dei prodotti appena annunciati, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 29 maggio 2020 in esclusiva su PlayStation 4.