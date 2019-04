Il prototipo di Akira per Game Boy venduto per 3.000 dollari

Ha destato discreto scalpore nelle scorse ore una asta di eBay dedicata a quattro cartucce prototipo del videogioco di Akira per Game Boy, in produzione tra la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 ma mai completato e dunque non commercializzato.

In rete circolano da tempo dei prototipi del gioco, uno dei quali datato agosto 1989, al momento non è chiaro chi fosse al lavoro su questo progetto e come mai non sia stato mai completato, considerando anche la discreta popolarità ottenuta all'epoca dal film.

L'asta su eBay includeva quattro diverse cartucce del prototipo che un fortunato offerente si è aggiudicato per 3.000 dollari, al momento i prototipi non sono stati leakati ed è probabile che l'acquirente non abbia particolare interesse nel condividere pubblicamente la ROM.

A quanto pare esistono comunque altri prototipi di Akira per Game Boy, alcuni dei quali molto vicini al completamento, la speranza degli appassionati è che anche questi ultimi possano essere messi in vendita nel prossimo futuro...