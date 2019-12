Il prototipo della 'Nintendo PlayStation' verrà messo all'asta a partire da febbraio

Il prototipo originale della "Nintendo PlayStation", un Super Nintendo con un drive per CD-ROM nato dalla collaborazione tra Sony e Nintendo, sarà messo all'asta a partire da febbraio tramite la casa Heritage Auctions, specializzata in collezionismo.

Chiamata in origine PlayStation, la console sarebbe stata prodotta da Sony e supportava le cartucce Super Famicom, oltre ai giochi per il drive CD-ROM. Le controversie tra Nintendo e Sony hanno causato l'annullamento del progetto nel 1991, dando il via alla grande competizione che ha portato alla nascita della PlayStation proprietaria nel 1994. Nel 2009 un uomo di nome Terry Dielbold ha trovato il prototipo in una casa abbandonata di un ex dirigente Sony e lo ha inconsapevolmente riposto nella propria cantina. Nel 2015 poi, suo figlio ha riscoperto la console, portandola agli onori della cronaca e suscitando il grande scalpore nella community dei collezionisti di videogiochi. Da allora la "Nintendo PlayStation" è stata esposta in tutte le grandi fiere tematiche del mondo.

In passato Diebold ha rifiutato un'offerta di 1 milione di dollari per questo particolare prototipo. Ciò nonostante, adesso, ha deciso di mettere l'oggetto all'asta per motivi economici. L'asta di Heritage Auctions inizierà il 27 febbraio. Fateci sapere se avete intenzione di tentare il colpo?