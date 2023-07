Prototype: caos, distruzione e poteri speciali nei panni di eroi mutanti

Tra le serie Activision che vorremmo prima o poi rivedere in azione, Prototype è uno dei primi nomi che vengono in mente: l'apprezzata serie Action/Adventure ha intrattenuto i giocatori dal 2009 al 2012, per poi sparire dai radar senza lasciar traccia.

Realizzato da Radical Entertainment, Prototype fa molto parlare di sé sin dalle sue iniziali presentazioni, per poi ricevere una buonissima accoglienza da parte di critica e pubblico non appena sbarcato su PlayStation 3, Xbox 360 e PC: a colpire fu la struttura sandbox dell'opera, che lasciava al giocatore una grande libertà d'azione e movimento attraverso una Manhattan caduta presto vittima di caos e disordini a causa anche della diffusione del virus Blacklight che darà vita a creature abominevoli pronte a mettere a soqquadro l'intera città.

Protagonista dell'avventura è Alex Mercer, un giovane che si risveglia in un obitorio e che si accorge ben presto di essere divenuto un mutaforma capace di trasformarsi in altre persone o di assorbire la loro essenza per potenziarsi. Oltre a questo potere, Alex è ora dotato di una forza sovrumana, velocità supersonica e una resistenza notevolmente oltre quella di un comune mortale: il ragazzo è diventato una vera e propria macchina da guerra, pronto a ricorrere alle sue nuove abilità per contrastare l'avanzata del virus nel frattempo che cerca di scoprire la verità sul suo passato ormai dimenticato.

Prototype colpisce per un ritmo di gioco frenetico e ben sostenuto, con il protagonista che un poco alla volta apprende sempre più abilità da sfoderare in combattimento, dando vita a scontri brutali e senza esclusione di colpi. Un poco alla volta gli effetti del virus si faranno sentire su tutta Manhattan, con la città che diventa dunque un enorme campo di battaglia nel quale non c'è più alcun angolo sicuro da raggiungere. Ciò si traduce dunque in azione pura e senza sosta, con il rischio però di una ripetitività del gameplay un poco alla volta sempre più consistente. Nonostante ciò, Prototype sa come intrattenere i giocatori, che si godono un prodotto senza grosse pretese ma capace di trasmettere divertimento spensierato dall'inizio alla fine.

Il successo del primo gioco, capace di vendere oltre due milioni di copie, spingerà Activision a realizzare un seguito. Prototype 2 sbarca sempre su PS3, Xbox 360 e PC tre anni dopo il predecessore, presentandosi con una formula ludica molto simile al passato. A cambiare è però il protagonista: ora i giocatori vestono i panni di James Heller, ex sergente dei marines in cerca di vendetta per la morte della sua famiglia, avvenuta per mano dello stesso Alex Mercer. Il protagonista del primo gioco è ora l'antagonista principale, ha perso totalmente fiducia nei confronti dell'umanità e pertanto scatena una nuova epidemia di virus Blacklight sempre a Manhattan. Lo stesso Heller viene infettato dal morbo, riuscendo tuttavia a mantenere intatto il suo intelletto ed ottenendo gli stessi poteri sovrumani di Mercer.

Se dunque la storia si fa più personale e ci porta a combattere lo stesso personaggio controllato ed apprezzato nel primo capitolo, lato gameplay Prototype 2 non si discosta in maniera consistente dal prequel e, al netto della presenza di diverse nuove abilità da sfoggiare in combattimento, funziona alla stessa maniera, pregi e difetti compresi. Pur rivelandosi sempre godibile e con lo stesso approccio adrenalinico senza pretese del primo titolo, Prototype 2 non aggiunge molto altro alla formula già collaudata tre anni prima, attirando di conseguenza meno attenzioni da parte del pubblico: le vendite verranno infatti dichiarate non soddisfacenti da Activision, e Radical Entertainment si trova costretto a ridimensionare il proprio personale a causa del mancato obiettivo commerciale. Ciò pone dunque fine alla serie di Prototype, che non godrà di un terzo capitolo e finirà nel dimenticatoio. Qualcosa si muove nel 2015, quando i due giochi vengono riproposti su PlayStation 4 e Xbox One, ma si tratta dell'unico sussulto di un brand messo ormai da parte da Activision.

All'epoca della sua uscita, date le forti somiglianze, il brand sviluppato da Radical Entertainment veniva solitamente messo a confronto con un'importante esclusiva Sony: qual è la serie più bella tra Infamous e Prototype?