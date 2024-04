Prototype ci contagia con il suo virus in un cosplay di Alex Mercer

Tornando indietro al 2009, alla nuova esclusiva per PlayStation 3 InFamous si opponeva Prototype, titolo sviluppato da Activision che condivideva molto con quello di Sucker Punch. La serie sui superpoteri che ci portava ad esplorare una Manhattan invasa da un virus mutogeno è però scomparsa nel nulla.

Dopo due capitoli discreti e divertenti (il secondo uscito nel 2012), la serie è tornata nel 2015 con una remaster dei primi due Prototype. Da allora in poi, questo per un decennio intero, il vuoto totale. A differenza di InFamous, che ci pone nei panni di un supereroe buono o cattivo a seconda delle decisioni prese dal videogiocatore, Prototype era puro caos e poteri speciali mutanti. L'avventura di Alex Mercer e James Heller ci ha divertiti, tra distruzione totale e ritmi frenetici, ma perché non è mai proseguita?

Prototype è una delle serie Activision che vorremmo rivedere già in questa generazione di console. Al momento, però, di un ipotetico sequel non se ne è mai parlato, né è mai trapelato alcun leak. A riportarci nella Zona Rossa di New York e a combattere la BlackWatch sfruttando il potere mutante del Virus Mercer è il cosplayer italiano My Little Oddworld. In questo fedelissimo cosplay di Alex Mercer da Prototype seminiamo il caos nella città attraverso i poteri speciali del virus.

Su Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti di oggi.