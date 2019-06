Prototype, Ride 2 e Steep tra le offerte della settimana di Steam

Prima della consueta abbuffata di saldi estivi di Steam, la piattaforma di Valve ha messo in offerta una selezione di giochi interessanti ad un prezzo davvero niente male. Si parla di giochi come Prototype, Ride 2, Steep e tanti altri.

Di Prototype ad esempio è in vendita sia un pack che comprende l'intero franchise al 75% di sconto, sia il primo ed il secondo capitolo singolarmente, al prezzo rispettivamente di 4,99 euro e 7,49 euro.

Interessante anche Ride 2, la simulazione motoristica di Milestone, che potete trovare in vendita al prezzo scontato di 9.99 euro, e con la stagione estiva in effetti poche cose sono più rinfrescanti di un sano giretto in moto controvento.

Da segnalare anche la 20th Anniversary Edition di Gabriel Knight, scontata del 50% a 9.99 euro, Shadowrun Returns, all'interessantissimo prezzo di 3,74 euro (c'è anche l'Extended Deluxe Edition di Shadowrun Hong Kong a 4,99 euro), Puyo Puyo Tetris al prezo di 11,99 euro, oppure potete darvi alle sfide estreme in montagna di Ubisoft, sempre per il discorso di evadere dal caldo cittadino, con Steep, che ora costa 7,49 euro. Qui trovate la nostra recensione di Steep.

L'elenco completo dei titoli in saldo è consultabile sulla pagina Steam dedicata. Che ve ne pare? Avete già deciso cosa acquistare?