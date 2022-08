Prova ad acquistare su Amazon PS5 tramite la modalità invito prima che salga di prezzo

Su Amazon è ancora attiva la pagina per provare ad acquistare una console PS5 con lettore di dischi in bundle con la versione digitale di Horizon Forbidden West al prezzo di listino di 559,99 euro.

Come funziona la nuova modalità di acquisto di Amazon? É possibile provare ad acquistare la console semplicemente cliccando il tasto "richiedi invito". Per garantire che il maggior numero possibile di clienti possano acquistare questo articolo molto richiesto, il sito ora lo vende solamente su invito.

Una volta effettuata la richiesta, se Amazon la approverà, si riceverà un'e-mail con informazioni su quando l'articolo sarà nuovamente disponibile, specificando che non tutte le richieste saranno accolte.



I prossimi inviti saranno inviati il 31/08 ai clienti idonei, fino ad esaurimento scorte, clicca qui per richiedere l'invito ad Amazon per provare ad acquistare la console



Si tratta di un'occasione da non perdere per provare ad acquistare la console al prezzo di listino prima dell'imminente aumento di prezzo di 50 euro, confermato da Sony e molto probabilmente attivo a brevissimo in tutti gli store che la metteranno in vendita nei prossimi giorni.