Prova God of War in anteprima con Everyeye.it e PlayStation: evento speciale il 19 aprile

organizzerà giovedì 19 aprile a Roma uno speciale evento a porte chiuse dedicato a: per l'occasione, la redazione di Everyeye.it potrà portare con se un lettore, che potrà dunque giocare con la nuova avventura di Kratos in anticipo rispetto all'uscita nei negozi, fissata per il 20 aprile.

Come fare per ottenere questo privilegio esclusivo? E' semplice, vi chiediamo di mostrarci il vostro amore per God of War lasciando qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti, un racconto o una storia sui vostri ricordi e la vostra esperienza legata alla serie.

La prima volta che avete avviato God of War, la prima volta che avete sconfitto un boss particolare con l'aiuto di un amico, oppure potete mostrarci la vostra passione per God of War con foto e video: avete un tatuaggio con il logo del gioco? Avete impersonato i panni di Kratos in una fiera di cosplay? La vostra stanza è tappezzata di poster dedicati al Fantasma di Sparta? E' arrivato il momento per dimostrarci il vostro amore per God of War!

Tra tutti i commenti pervenuti qui sotto, ne sceglieremo uno entro la fine di questa settimana (venerdì 6 aprile), l'autore del messaggio che ci ha colpito di più potrà provare in anteprima God of War in compagnia di Alessandro Bruni.

Le spese della trasferta fino a Roma saranno a carico del vincitore. L'evento avrà luogo nel pomeriggio del 19 aprile, location e orario precisi verranno comunicati privatamente. Il Community Day di God of War è aperto solamente ai maggiorenni, i vincitori potranno portare con se un accompagnatore, a patto che anche quest'ultimo abbia più di 18 anni.

Siete pronti per scatenare la furia di Kratos? Aspettiamo i vostri messaggi nello spazio commenti!