Prova in anteprima World of Warcraft Battle for Azeroth, 100 Chiavi Beta a disposizione

Battle for Azeroth, la nuova espansione di World of Warcraft, arriverà su PC e Mac il prossimo 14 agosto ma 100 fortunati lettori di Everyeye.it potranno provarla in anteprima grazie alle Chiavi Beta che abbiamo a disposizione. Volete sapere come ottenere il vostro codice? Di seguito, tutti i dettagli.

Per sbloccare il codice per la Beta di World of Warcraft Battle for Azeroth sarà necessario partecipare a una piccola caccia al tesoro qui sulle pagine di Everyeye.it: poichè la nuova espansione si concentra nuovamente sulla rivalità storica tra Orda e Alleanza abbiamo pensato di realizzare due obiettivi speciali denominati For The Orde e For The Alliance, che dovrete necessariamente sbloccare per poter richiedere la Chiave Beta per Battle for Azeroth.

Qualche consiglio? Concentratevi su notizie, articoli e contenuti a tema WOW che trovate sulle pagine di Everyeye.it, navigate attentamente tra le pagine di World of Warcraft e Battle for Azeroth e... buona caccia!

Una volta sbloccati i due obiettivi potrete finalmente richiedere la chiave di sblocco per la Beta. Come? Basterà effettuare il login su Everyeye.it (registrati) con il proprio account e successivamente cliccare sul pulsante con la scritta "Clicca qui per richiedere il codice" che trovate qui sotto. Fatto questo troverete il codice nella vostra pagina profilo (vi basterà cliccare sul vostro nickname in alto a destra su qualsiasi pagina del nostro sito), nella sezione "Codici Beta". La chiave ottenuta potrà essere utilizzata per scaricare il client della Beta di World of Warcraft Battle for Azeroth da Battle.net. Affrettatevi, perchè abbiamo a disposizione esattamente 100 codici, solamente i più veloci tra di voi potranno partecipare alla fase di test. Buona fortuna!

Attenzione: dato l'alto numero di utenti connessi ai nostri server può capitare che gli obiettivi non vengano sbloccati e assegnati in tempo reale, attendete qualche minuto prima di controllare sul vostro profilo la presenza della chiave, così da permettere al server di allineare i dati necessari per assegnare correttamente codici e obiettivi.