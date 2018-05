Prova Zone of the Enders The 2nd Runner Mars con la demo disponibile ora su PS4 e PSVR

Konami ha pubblicato oggi la versione demo di Zone of the Enders The 2nd Runner Mars per PlayStation 4 e PS4 Pro, con supporto per PlayStation VR. Una buona occasione per provare il gioco in arrivo a settembre su PS4 e PC Windows.

Gli sviluppatori presentano la demo (del peso di 3.06 GB) con queste parole: "Jehuty è vivo. E Anubis prospera. Zone of the Enders The 2nd Runner torna con supporto per 4K e VR su PlayStation 4. Rivivi l'esperienza di Zone of the Enders The 2nd Runner Mars con questa completa versione rimasterizzata del classico e frenetico gioco d'azione robotica 3D, ricreato in VR, 4K nativo e con audio surround. Entra nell'abitacolo del Jehuty e vola nei cieli di Marte! Siamo nel 2174 e la dispotica organizzazione militare Bahram sta usando la nuova tecnologia robotica degli Orbital Frame per conquistare Marte e la Terra. Prendendo il controllo dell'Orbital Frame Jehuty, il giocatore è l'ultima speranza per questi pianeti sull'orlo della sconfitta. Colpisci duramente l'esercito Bahram con i tuoi poteri impareggiabili! Scritto e diretto da Shuyo Murata, The 2nd Runner Mars è riconosciuto come un capolavoro del genere spaziale d'azione."

Zone of the Enders The 2nd Runner Mars sarà disponibile dal 6 settembre 2018 su PlayStation 4 e PC (via Steam), la versione fisica per la console Sony godrà di una copertina olografica con il trangolo del logo ZOE in rilievo, prenotando la versione digitale invece si riceverà un tema per la schermata HOME.