Provata la nuova demo di Dragon Ball Z Kakarot: la video anteprima del gioco di DBZ

Dopo averlo aspettato a lungo, visto che ci ha incuriositi già dal suo primo annuncio, quando era conosciuto ancora come "Project Z", abbiamo finalmente trascorso 3 ore in compagnia di Dragon Ball Z Kakarot, in uscita il 17 gennaio 2020 su PC e console. Vi raccontiamo le nostre impressioni sull'Action RPG di CyberConnect2.

Già perché di giochi sul franchise di Dragon Ball ne sono stati fatti davvero tanti nel corso del tempo, ed alcuni sono davvero di buona qualità, come Dragon Ball FighterZ ad esempio, ma praticamente nessuno di loro usciva dalla "comfort zone" rappresentata dai picchiaduro.

La componente mazzuolatrice c'è anche in questo Kakarot, intendiamoci, ma si tratta finalmente di un Action RPG, che peraltro si propone, parole degli sviluppatori, di raccontare l'intera saga del manga/anime come mai era stato fatto prima.

Logico dunque aspettarsi grandi cose dal videogame, soprattutto visto l'ultimo trailer nostalgico di Dragon Ball Z Kakarot, che ha fatto innalzare l'hype di tutti nei confronti del gioco, per rivivere finalmente le avventure che ci godiamo ormai tutti da anni.

Per scoprire se l'attesa sarà ripagata manca ancora un po', visto che il gioco uscirà il 17 Gennaio 2020. Nel frattempo, date un'occhiata al nostro video. O se preferite la versione "da lettura", sul nostro sito trovate l'ultima anteprima di Dragon Ball Z Kakarot.