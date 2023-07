Proviamo la Formula E sul simulatore rFactor 2: il nostro video speciale

La stagione numero 9 della Formula E sta per volgere al termine, con due grandi appuntamenti che vedranno il circus elettrico approdare a Roma e Londra. Tuttavia esiste un modo per continuare a sentire il sibilo delle monoposto a zero emissioni anche dopo la fine del campionato: giocare la Formula E su rFactor2.

Abbiamo provato a fondo il simulatore per PC, che all’inizio di quest’anno ha aggiunto tramite DLC tutte le monoposto di terza generazione e i circuiti della stagione attuale. Per l’occasione abbiamo anche messo a confronto le emozioni della Formula E virtuale con quelle offerte da un grande classico del panorama videoludico: F1 23 di Electronic Arts (la recensione di F1 23), disponibile sul mercato dallo scorso 16 giugno.

Quest’anno del resto ci stiamo occupando della Formula E da molto vicino anche grazie a Nissan Booster, il gioco free to play che vi permette di piazzare dei pronostici, guadagnare punti XP (eXperience Points) e volare a Londra ospiti del Nissan Formula E Team. Il concorso termina proprio con il weekend di gara di Roma in programma per il 15 e il 16 luglio 2023, avete dunque ancora tempo per giocare le vostre carte NFT gratuite e seguire le imprese del team Nissan su Discord.

Mentre aspettate il nuovo weekend di gara mandate in play il nostro video dedicato alla Formula E di rFactor2: vediamo cosa differenzia il campionato elettrico da quello più blasonato della Formula 1.