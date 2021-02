Proxima Universe: uno shooter gigantesco da tenere d'occhio

I giochi dei team di sviluppo indipendenti sono solitamente caratterizzati da ambizioni contenute, limitandosi a campagne per giocatore singolo non particolarmente estese e ad esperienze multiplayer limitate. I ragazzi di Vulkanic non intendono tuttavia identificarsi con i propri colleghi, e sono al lavoro su un'esperienza di grandi dimensioni!

Proxima Universe è il nome del loro ambizioso sparatutto in prima/terza persona open world. Si tratta di uno sparatutto open world in cui i giocatori potranno sfidare altri 99 utenti su mappe di dimensioni gargantuesche! Le sue reali potenzialità potremo saggiarle solamente prossimamente, quando verrà messa a disposizione la versione Alpha, ma quanto abbiamo visto fino ad oggi ci fa essere incredibilmente ottimisti in merito alla riuscita del progetto.

Nella Video Anteprima che potete visionare in apertura di questa notizia siamo andati a ritroso nel tempo fino all'estate del 2017, scoprendo la storia di come Vulkanic ha ideato e dato forma a Proxima Universe. Il gioco è stato finanziato grazie a due distinte campagne di raccolta fondi, che hanno portato nelle casse del team "solamente" 56 mila euro, racimolati grazie al contributo di 2.000 backer. Gli sviluppatori hanno trascorso molto per creare una solida base che permettesse loro di registrare in maniera adeguata il feedback dei tester. A fare da sfondo a questa guerra su larga scala ci sarà un ciclo giorno/notte in tempo reale (sì, dura 24 ore) e condizioni atmosferiche casuali capaci di condizionare il gameplay. Per ulteriori dettagli vi lasciamo alla visione del filmato e all'anteprima di Proxima Universe curata dal nostro Giovanni Panzano.