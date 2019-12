PS Blog Game of the Decade: vota il miglior videogioco PlayStation degli ultimi 10 anni?

Dopo aver premiato Death Stranding con il GOTY, i curatori del PS Blog USA ci chiedono di ripercorrere gli ultimi dieci anni di giochi targati PlayStation su PS3, PS Vita e PS4 per premiare il miglior titolo del decennio.

Il nuovo sondaggio indetto dal Social Media Manager di SIE, Brett Elston, è rivolto a tutti gli appassionati di videogiochi PlayStation e, come avvenuto con le precedenti iniziative social di Sony, non richiede alcuna registrazione.

La rosa di titoli tra cui scegliere è davvero sconfinata e copre ogni genere e piattaforma commercializzata dalla casa giapponese dal 2010 al 2019: scorrendola possiamo notare la presenza di tutte le principali esclusive Sony, così come gli esponenti delle serie multipiattaforma più famose e i progetti indipendenti che hanno catturato le attenzioni e il cuore dei giocatori PlayStation.

Nel corso degli ultimi dieci anni, sulle bianche sponde del Monolite Nero sono passati capolavori del calibro di Uncharted 4 Fine di un Ladro, LittleBigPlanet 2, Grand Theft Auto 5, Inside, Bloodborne, BioShock Infinite, God of War, Journey, Portal 2, The Last of Us o Spelunky, ma potremmo davvero continuare per ore citando tutti i videogiochi che, per un motivo o per l'altro, meritano di entrare a far parte dell'Olimpo dei migliori titoli del decennio. Per chi volesse, l'ultima voce del sondaggio è "a tema libero" e consente di citare un gioco non presente nella lista.

E voi, a quale titolo più o meno noto per console PlayStation dell'ultima decade siete maggiormente legati? In attesa di scorrere i commenti per leggere la vostra risposta, vi lasciamo al nostro speciale sui migliori videogiochi del decennio dal 2010 al 2019.