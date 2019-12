PS Blog Game of the Year 2019: Death Stranding conquista il GOTY, ecco tutti i vincitori

I curatori del PlayStation Blog americano pubblicano i risultati del sondaggio indetto tra i membri della community di PS4 per organizzare i Game of the Year 2019, l'evento che premia i migliori videogiochi dell'anno per la console Sony.

A dispetto della critica altalenante ricevuta da una fetta della stampa di settore (soprattutto quella nordamericana) e dell'agguerrita concorrenza rappresentata da kolossal come Sekiro Shadows Die Twice, il vincitore assoluto della manifestazione del PS Blog è Death Stranding.

Grazie alla palma del GOTY e agli altri sei premi vinti nelle restanti categorie, l'avventura sci-fi di Hideo Kojima monopolizza l'evento del PlayStation Blog e lascia le briciole al principale contendente Sekiro, che si accontenta dei seppur importanti riconoscimenti per la Miglior Direzione Artistica e per il Miglior Action.

Miglior Narrazione - Death Stranding

Miglior Comparto Grafico - Death Stranding

Miglior Direzione Artistica - Sekiro

Miglior Colonna Sonora - Death Stranding

Miglior Multiplayer - CoD: Modern Warfare

Miglior Gioco di Ruolo - Kingdom Hearts 3

Miglior Action - Sekiro

Miglior gioco eSports - Crash Team Racing: Nitro-Refueled

Miglior GaaS - Final Fantasy 14

Miglior Indie - A Plague Tale: Innocence

Miglior Esclusiva Console PlayStation 4 - Death Stranding

Miglior Performance - Norman Reedus

Miglior Momento ingame - Incontro con Mr X (RE2 Remake)

Miglior Esperienza PS VR - No Man's Sky Beyond

Miglior Gioco PS4 dell'Anno - Death Stranding

Gioco Più Atteso del 2020 - Cyberpunk 2077

Software House dell'Anno - Kojima Productions

Cosa ne pensate dei risultati del PS Blog Game of the Year 2019? Fatecelo sapere con un commento e, qualora non l'aveste ancora fatto, partecipate al sondaggio del Premio di Everyeye per il miglior videogioco del 2019.