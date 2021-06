PS Experience: Sony ha ancora in serbo delle sorprese, per il leaker di Ghost of Ikishima

Sono sempre più insistenti i rumor che vogliono imminente la nuova PlayStation Experience di Sony. Secondo la testata videoludica di Jeuxvideo, il grande evento digitale si terrà l'8 luglio, e con tutta probabilità è qui assisteremo all'annuncio ufficiale di Ghost of Ikishima, DLC stand-alone di Ghost of Tsushima apparentemente in arrivo nel 2021.

Proprio il leaker di Ghost of Ikishima, Shpeshal_Nick, è intervenuto con un secondo tweet con cui ha aggiunto nuove possibili informazioni legate alla PS Experience. Secondo quanto dichiara la fonte, ritenuta solitamente affidabile, Sony avrebbe ancora in serbo almeno un'altra grande sorpresa di cui i giocatori non hanno ancora sentito parlare in alcun modo.

"Non so quanto materiale verrà leakato dallo show di Sony. So che c'è una grande sorpresa che non è ancora saltata fuori e, per il bene di chi non vuole ricevere spoiler, spero che la situazione rimanga così", sono le parole che potete leggere tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Di cosa potrebbe trattarsi, dunque? Verrebbe da pensare a Bloodborne e alla presunta versione rimasterizzata a 60fps per PS5, al primo gameplay trailer di God of War Ragnarok, o ai primi progetti pensati per PS VR 2. Tuttavia, il leaker sembra fare riferimento a qualcosa di difficilmente pronosticabile, il cui reveal prematuro potrebbe davvero rovinare la sorpresa ai fan PlayStation.

Al momento non ci resta che attendere speranzosi che Sony annunci la sua PlayStation Experience 2021. Il colosso nipponico ha recentemente registrato un nuovo marchio legato all'evento, ma non si è ancora esposta pubblicamente riguardo alla questione.