PS Now: gli abbonati preferiscono il download dei giochi allo streaming

Con lo straordinario successo di PlayStation delineato nell'ultimo report finanziario di Sony, il Chief Financial Officer del colosso tecnologico giapponese, Hiroki Totoki, ha discusso con i colleghi di GamesIndustry.biz delle abitudini degli abbonati a PS Now.

A margine dell'ultima riunione con gli investitori, l'alto dirigente di Sony avrebbe infatti dichiarato che il tempo di gioco accumulato dagli abbonati al servizio che decidono di effettuare il download dei propri titoli preferiti risulta essere più del doppio del tempo totale accumulato dagli appassionati che, invece, si servono della funzione di game streaming per fruire dei medesimi contenuti in cloud.

Il dato rilevato da Sony, sottolineano i colleghi di GI, potrebbe essere influenzato dalla costante crescita nel numero di abbonati (ormai giunti a quota 700.000 utenti) avvenuto di recente grazie all'arrivo del servizio in mercati come quello italiano. Altri, invece, ritengono che questo "squilibrio" vada ricondotto, più banalmente, alla pura e semplice curiosità nutrita da chi ha voluto utilizzare questa funzione appena introdotta, pensando però di tornare entro breve ad accedere al catalogo di PS Now in streaming solo tramite la propria connessione internet preferita.

E voi, preferite lo streaming o il download dei giochi? Prima di dirci cosa ne pensate utilizzando la lavagna dei commenti a fondo news, informiamo gli interessati che sono stati annunciati i giochi PS Now di aprile: per i giochi PS Plus di maggio, invece, con ogni probabilità bisognerà attendere fino al pomeriggio di mercoledì 1 maggio.