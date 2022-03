PS Now, addio agli abbonamenti annuali: nessun 'trucco' per risparmiare su PS Plus Premium

Contestualmente alla presentazione del rumoreggiato progetto di PS Spartacus che si concretizzerà a giugno con il lancio del nuovo PlayStation Plus, Sony si premura di aggiornare il PS Store per cessare la vendita dei pacchetti di abbonamenti annuali a PlayStation Now.

Effettuando l'accesso al negozio digitale di Sony sia da console PS4 o PlayStation 5 che da browser, ed eseguendo una ricerca veloce nel catalogo, si nota infatti la scomparsa della scheda per la sottoscrizione annuale a PS Now.

L'abbandono di questa opzione di acquisto, come facilmente intuibile, rientra nel novero delle grandi manovre avviate dal colosso tecnologico giapponese in preparazione della partenza del nuovo PlayStation Plus che, lo ricordiamo, soppianterà PS Now per intergrarlo nel tier Plus Premium.

Come sottolineato da molti utenti che stanno commentando sui social questo importante cambiamento in atto nei servizi videoludici legati alla galassia PlayStation, la celerità con cui Sony ha provveduto a bloccare le vendite dei pacchetti di abbonamenti annuali a PlayStation Now su PS Store sembra suggerire la volontà, da parte dell'azienda nipponica, di non mostrare il fianco ad alcun genere di speculazione.

Con PS Now destinato a scomparire tra poche settimane, infatti, tutti gli abbonati passeranno a PS Plus Premium senza alcun aumento della tariffa attualmente in vigore. Considerando i prezzi annunciati da Sony per le iscrizioni a PlayStation Plus Premium (16,99 euro al mese, 119,99 euro all'anno), è chiaro che il tasso di cambio 1:1 avrebbe reso decisamente vantaggioso sottoscrivere (o prolungare) un abbonamento annuale a PS Now per poi attendere giugno e passare automaticamente al tier Premium del nuovo PlayStation Plus.

Nel momento in cui scriviamo, non è chiaro però se i piani delineati da Sony prevedano anche il blocco retroattivo o un tasso di cambio meno vantaggioso per i codici degli abbonamenti annuali a PS Now commercializzati sui mercatini digitali e sugli store indipendenti. Ad ogni modo, qui trovate un nostro approfondimento dove potete farci sapere con un commento se siete soddisfatti del nuovo PlayStation Plus.