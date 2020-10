PS Now, nuovi giochi di ottobre: da Days Gone a MediEvil, l'annuncio dal Giappone

I nuovi giochi PalyStation Now di settembre hanno introdotto nel catalogo produzioni del calibro di Final Fantasy XV e Resident Evil 7. DalGiappone giungono ora novità sulle new entry di ottobre.

Gli account social PlayStation nel Sol Levante hanno infatti confermato l'elenco di produzioni che si faranno largo tra le pagine del servizio di abbonamento nel corso delle prossime settimane. Tra i nuovi ingressi, troviamo titoli di spessori, con alcune apprezzate esclusive PlayStation 4. Tra queste ultime spicca in particolar modo Days Gone, avventura post-apocalittica a base di zombie e motociclette, che pone il giocatore nei panni del giovane Deacon St. John. Il gioco Bend Studio resterà nel servizio sino al 4 gennaio 2021.

Con Halloween ormai alle porte, inoltre, quale migliore occasione per inserire MediEvil nel catalogo PlayStation Now? Il remake si aggiunge così alla lista di giochi disponibili: per tutti i dettagli, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovare la recensione di MediEvil per PS4, a cura del nostro Giuseppe Carrabba. Chiudono l'offerta nipponica:

Friday the 13th ;

; Trine 4 ;

; Battle Princess Madeline ;

; Steel Rats;

In chiusura, ricordiamo che i giochi elencati rappresentano le nuove aggiunte al PlayStation Now in Giappone e chepotrebbe risultare parzialmente differente.