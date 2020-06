PS Now: annunciati ufficialmente i nuovi giochi di giugno 2020

Dalle pagine del rinnovato PlayStation Blog, i curatori del portale di SIE annunciano ufficialmente i videogiochi in arrivo a giugno su PS Now e confermano il leak dei colleghi del PS Blog giapponese, anche se solo parzialmente.

I nuovi arrivati nella ludoteca virtuale di PS Now sono Metro Exodus, Dishonored 2 e NASCAR Heat 4. Lo sparatutto post-apocalittico di 4A Games, l'action stealth di Arkane Studios e il simulatore di guida di Monster Games sono già disponibili nel catalogo di PS Now e, di conseguenza, possono essere fruiti "gratuitamente" in streaming su PC o sistemi mobile o in locale attraverso il download su PlayStation 4.

Qualora foste interessati ad approfondire la conoscenza dei principali titoli che fanno il loro ingresso nell'offerta del servizio in abbonamento di Sony, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di Metro Exodus e la recensione di Dishonored 2.

Con il reveal dei nuovi videogiochi PlayStation Now di giugno arriva anche l'annuncio della "data di scadenza" dell'offerta che consentirà agli abbonati di accedere a questi titoli gratuitamente: per il momento, l'unico gioco indicato è Metro Exodus, la cui fuoriuscita dal catalogo di PS Now viene fissata per il 30 novembre del 2020. Non sappiamo, quindi, se anche Dishonored 2 e NASCAR Heat 4 abbandoneranno il servizio nella medesima data o in un periodo successivo.