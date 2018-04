PS Now: Homefront, Saints Row: Gat Out of Hell e Mighty No. 9 fra le novità di aprile

ha rivelato la line-up di aprile di: il catalogo del servizio in streaming si è aggiornato con 12 nuovi titoli e 3 upgrade di giochi PS4 precedentemente disponibili unicamente in versione PS3.

I 12 titoli Playstation 4 appena arrivati sono APB Reloaded, Azkend 2, Baseball Riot, Dark Rose Valkyrie, Dead Island Retro Revenge, Dynamite Fishing World Games, F1 2016, Homefront, Homefront: Revolution, Mantis Burn Racing, Mighty No. 9 e Omega Quintet. I 3 giochi già disponibili in versione PS3 che passano all'edizione PS4, invece, sono Saints Row: Gat Out of Hell, The Unfinished Swan e Risen 3 Enhanced Edition.

Infine, è stata pubblicata la classifica dei 10 giochi più gettonati del mese di marzo, che trovate di seguito:

Red Dead Redemption

NBA 2K16

WWE 2K16

Mortal Kombat

Fallout: New Vegas

Sid Meier’s Civilization Revolution

The Last of Us

God of War 3 Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Payday 2 Crimewave Edition

Ricordiamo che recentemente Sony ha deciso di ridurre il costo mensile dell'abbonamento in alcuni dei Paesi europei in cui è disponibile il servizio, ovvero Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Olanda. Purtroppo al momento non ci sono novità riguardo un eventuale arrivo di Playstation Now in Italia. Fra i giochi inseriti nel catalogo lo scorso mese troviamo ADR1FT, Assetto Corsa e Lords of the Fallen.