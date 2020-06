PS Now: un leak svela i giochi di giugno tra Metro Exodus e titoli Arkane

Se il mese scorso la lista dei giochi in arrivo su PS Now è stata svelata dall'utenza di ResetEra, questa volta è il PlayStation Blog giapponese ad anticipare i videogiochi che, con ogni probabilità, entreranno a breve nel catalogo di PlayStation Now.

A voler dar retta ai curatori del PS Blog nipponico, gli abbonati al servizio in game streaming di Sony Interactive Entertainment potranno accedere molto presto a diversi kolossal in soggettiva.

Il primo titolo segnalato dalla redazione del noto portale giapponese è Metro Exodus, lo sparatutto ruolistico ad ambientazione post-apocalittica di 4A Games e Deep Silver già disponibile su Xbox Game Pass da qualche mese.

Sempre nell'offerta di giugno per gli iscritti a PS Now dovrebbero rientrare anche gli action stealth intrisi di elementi GDR Dishonored 2 e Prey, un'iniziativa che dovrebbe ricollegarsi alle celebrazioni di Bethesda per i 20 anni di Arkane Studios. Vale comunque la pena sottolineare che il leak del PS Blog coinvolge solo il pubblico giapponese, e che la lista dei titoli accessibili in Occidente potrebbe differire, come nel caso di Prey che è già disponibile sul PS Now europeo dall'inizio del 2019. Sia per i due titoli Arkane che per Metro Exodus, le versioni accessibili dagli abbonati a PS Now dovrebbero essere quelle base, ossia sprovviste dei contenuti aggiuntivi post-lancio: non sappiamo, però, se il riferimento a Prey potrebbe riguardare l'ingresso nell'offerta riservata agli abbonati dell'espansione Prey Mooncrash.

Il PlayStation Blog del Sol Levante segnala poi l'imminente ingresso nella ludoteca virtuale di PS Now di 11-11 Memories Retold, Under Night In-Birth Exe:Late e Rabbi x Rabbi Puzzle Out Stories. A questo punto non ci resta che pazientare fino all'annuncio ufficiale dei giochi PS Now di giugno 2020.