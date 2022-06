PS State of Play, confermato il primo gioco: è Horizon Call of the Mountain per PS VR2

In vista del sempre più atteso PlayStation State of Play del 2 giugno, Sony conferma ufficialmente la partecipazione di Guerrilla Games e Firesprite all'evento mediatico con un video di Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2.

A darne l'annuncio sono i curatori dei canali social della divisione videoludica di Sony con un post che invita tutti gli appassionati a non perdersi il prossimo State of Play per "dare una nuova occhiata" a Call of the Mountain, l'esperienza in Realtà Virtuale che Guerrilla e Firesprite stanno plasmando attingendo alle atmosfere, agli eventi e ai personaggi dell'IP di Horizon Zero Dawn e Forbidden West.

Il titolo, lo ricordiamo, è una nuova avventura ambientata nel mondo di Horizon creata appositamente per PlayStation VR2 e per il nuovo controller PSVR2 Sense. Il video approfondimento previsto per il PlayStation State of Play d'inizio giugno ci permetterà così di conoscere nuovi dettagli sull'impianto ludico e contenutistico di Horizon Call of the Mountain, magari attraverso delle scene ingame che ci aiutino anche a delineare i contorni del comparto grafico.

A questo punto non ci resta che attendere l'inizio del nuovo PlayStation State of Play, previsto per le ore 23:59 italiane di giovedì 2 giugno.