PS Plus a 47 milioni e 106 milioni di utenti attivi su PSN: il servizio Sony nel 2022

Mentre gli abbonati possono al momento scaricare FIFA 22 gratis con PlayStation Plus, Sony fa il punto sull'evoluzione del servizio nel corso dell'ultimo anno fiscale.

Con la pubblicazione degli ultimi risultati finanziari, il colosso tecnologico offre un quadro interessante dei risultati raggiunti nel corso dell'ultimo trimestre. Nel periodo compreso tra 1 gennaio e 31 marzo 2022, l'abbonamento videoludico ha potuto contare su di un totale di 47,4 milioni di abbonati. Un valore in linea con i 47,2 milioni di abbonati del secondo trimestre dell'anno fiscale 2021-2022, ma leggermente inferiore ai 48 milioni del terzo trimestre. Un risultato complessivamente soddisfacente, che peraltro evidenzia una tenuta di PlayStation Plus anche nel periodo post pandemia. Nel primo trimestre del 2021, si contavano infatti 47,6 milioni di abbonati.



Positivo anche il dato relativo all'effettiva fruizione di PlayStation Network, con il primo trimestre 2022 che ha potuto contare su circa 106 milioni di utenti attivi ogni mese. L'anno fiscale 2021-2022 si era aperto con circa 105 milioni di giocatori mensili su PS Network, con il servizio che dunque ha sperimentato una lieve crescita. Nel medesimo periodo del 2021, il numero di utenti attivi ogni mese si era attestato sui 109 milioni: bisogna tuttavia tenere conto del contesto pandemico in cui erano stati raggiunti questi risultati.



Nel frattempo, le vendite di PS5 sono state inferiori alle aspettative, principalmente a causa della difficoltà produttive.