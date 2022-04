PS Plus, oltre 200 partner per il nuovo abbonamento: la promessa di Sony

Nel corso degli ultimi giorni, si sono andate a definire con precisione le differenze tra il nuovo PlayStation Plus e Xbox Game Pass, con Sony che ha finalmente alzato il sipario sul processo di unificazione di PS Plus e PS Now.

A seguito del reveal dei tre possibili piani di abbonamento a PlayStation Plus, la dirigenza Sony ha offerto ulteriori dettagli in merito al progetto. Il CEO di SIE, Jim Ryan, è in particolare intervenuto ai microfoni di PlayStation Official Podcast, per condividere alcune informazioni e chiarimenti. Nel corso della trasmissione, il dirigente ha potuto approfondire alcuni aspetti del progetto.

In particolare, nel discutere di quelli che saranno i giochi inclusi nel servizio di sottoscrizione, il CEO ha garantito che Sony ha accolto a bordo "tutti i grandi nomi", con una "massiccia partecipazione da parte dei publisher". "Abbiamo grandi publisher e piccoli publisher Indie. - ha proseguito Jim Ryan - Possiamo contare su oltre 200 partner che lavoreranno con noi per includere i propri contenuti in PlayStation Plus, quindi la line-up proposta sarà davvero ricca".



Come già noto, il nuovo PlayStation Plus includerà diverse grandi esclusive dei PlayStation Studios, come Returnal, Marvel's Spider-Man: Miles Morales e God of War, ma ancora non è stato diffuso un elenco completo delle produzioni che saranno presenti all'appello.